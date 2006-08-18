Ющенко обещает назначить секретаря СНБО

Через несколько недель Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО представит нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сообщил журналистам после посещения Сорочинской ярмарки В полтавской области.

«Это произойдет через несколько недель», - сказал Президент. При этом он не стал уточнять фамилию претендентов.

Напомним, в конце мая 2006 года Президент В.ЮЩЕНКО назначил исполняющим обязанности секретаря СНБО Владимира ГОРБУЛИНА. На это время указом В.ЮЩЕНКО В.ГОРБУЛИН освобождается от выполнения обязанностей руководителя Главной службы оборонительной политики Секретариата Президента.

Раньше секретарем СНБО был Анатолий КИНАХ, который уволился с этой должности в связи с избранием депутатом Верховной Рады. В.ГОРБУЛИН уже занимал должность секретаря СНБО с 1996 по 1999 год.