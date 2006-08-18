Президент ратифицировал антиблокадные меры

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О ратификации Соглашения о совместных мерах по предотвращению блокады и предупреждению ее», принятый парламентом 2 августа 2006 года по инициативе Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, законом ратифицировано Соглашение о совместных мерах по предупреждению блокады и предотвращению ее. По этому Соглашению ее Стороны приняли обязательство не допускать на своих территориях действий как со стороны государственных, так и негосударственных органов, предприятий, организаций, а также должностных лиц и отдельных граждан, которые могут привести к блокаде любой из Сторон. В случае же выявления действий, которые могут привести к блокаде, Стороны принимают меры по предотвращению таких действий или ликвидации их последствий.