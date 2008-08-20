Ющенко: надо интернационализировать миротворцев в Грузии

Украина и Румыния имеют общие подходы к вопросу урегулирования конфликта на Кавказе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с Президентом Румынии Траяном БЕСЕСКУ.

В частности, В.ЮЩЕНКО заметил, что в ходе двусторонних переговоров было подтверждено, что Румыния имеет общие позиции с Украиной относительно основных направлений урегулирования конфликта, что нашло отражение и в совместном заявлении, которые обнародовали президенты в ходе пресс-конференции.

В заявлении отмечается, что, по мнению глав двух стран, основным принципом урегулирования конфликта должно быть признание территориальной целостности и суверенитета Грузии. «Мы приветствуем достижение, при посредничестве Европейского Союза, ОБСЕ, предварительных договоренностей между Российской Федерацией и Грузией относительно путей урегулирования данного конфликта», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, за последние 10-11 дней, благодаря колоссальным международным усилиям, удалось сформулировать план действий, который позволил приостановить активные военные действия. «Мне кажется, что это может быть хорошим примером того, как в международном диалоге можно достаточно быстро погасить, а несколько позже - и решать подобного рода конфликты», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что, вместе с тем, Украина и Румыния серьезно обеспокоены, что реализация этих договоренностей по значительному ряду позиций сегодня замедляется, в том числе это касается вопроса выведения российских войск из Грузии.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, в совместном заявлении большое внимание уделяется необходимости серьезного совершенствования формата пребывания миротворческих сил в зоне конфликта.

По словам Президента, миротворческая формула, которая работала до этого, продемонстрировала свою неэффективность. По его мнению, необходимо значительно интернационализировать миротворческий контингент, но и оставить значительную роль России.

Также в заявлении речь идет о необходимости гуманитарной и экономической помощи Грузии. В частности, оба президента отметили необходимость проведения международной донорской конференции по экономическим и гуманитарным вопросам. Со своей стороны, В.ЮЩЕНКО заметил, что Украина будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Грузии.

В свою очередь, Т.БЕСЕСКУ подтвердил, что позиции Румынии являются очень близкими к позициям Украины. В то же время он отметил, что сегодня приоритетом должно быть не выяснение вопроса, кто виноват в конфликте, а приоритетом должен быть вопрос как воплотить в жизнь «план Саркози» по мирному урегулированию конфликта между Россией и Грузией. Т.БЕСЕСКУ также отметил, что необходимо говорить о территориальной целостности Грузии.