ЕС будет искать юридически обязывающее решение, которое разрешит ситуацию вокруг Соглашения об ассоциации Украина-ЕС – Рютте

Об этом во вторник в Брюсселе сообщил премьер-министр председательствующих в Евросоюзе Нидерландов Марк Рютте по завершении первого дня саммита ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеПорошенко призвал сенат Нидерландов посодействовать ратификации Ассоциации Украины и ЕС

«По референдуму в Нидерландах относительно Соглашения об ассоциации с Украиной, я выразил обеспокоенности, которые были высказаны до референдума. Сейчас мы будем пытаться найти решение, которое будет иметь обязательную юридическую силу и которое решит высказанные беспокойства», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61% участников референдума, за – более 38%.

14 апреля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Єврсоюзом будет не раньше конца июня.