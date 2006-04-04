Депутаты травят друг друга нашатырным спиртом

Депутаты, которые блокируют парламентскую трибуну из числа фракции "Регионов", разлили перед креслом первого вице-спикера бутылку с нашатырным спиртом. Уборщица пытается вытереть следы, но сами же депутаты, которые находятся в президиуме, заслоняют нос через очень резкий аммиачный запах.

Как сообщал УНИАН, парламентская трибуна блокируется с требованием закрыть сессию. На 12.30 была запланирована присяга судей КС при участии Президента и членов правительства.

Как сообщил УНИАН, член фракции "Партии регионов" Андрей КЛЮЕВ, главная цель этой блокировки – завершение работы парламента.

«Нужно прекращать эту сессию», - сказал он.

Социалисты поддерживают это требование.