Депутаты травят друг друга нашатырным спиртом
12:36, 04 апреля 2006Политика
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"Регионы" и социалисты требуют закрытия сессии
Депутаты, которые блокируют парламентскую трибуну из числа фракции "Регионов", разлили перед креслом первого вице-спикера бутылку с нашатырным спиртом. Уборщица пытается вытереть следы, но сами же депутаты, которые находятся в президиуме, заслоняют нос через очень резкий аммиачный запах.
Как сообщал УНИАН, парламентская трибуна блокируется с требованием закрыть сессию. На 12.30 была запланирована присяга судей КС при участии Президента и членов правительства.
Как сообщил УНИАН, член фракции "Партии регионов" Андрей КЛЮЕВ, главная цель этой блокировки – завершение работы парламента.
«Нужно прекращать эту сессию», - сказал он.
Социалисты поддерживают это требование.
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