Янукович поддержал беседу с Кондолизой Райс

17:51, 18 августа 2006
Политика
563

Госсекретарь США пожелала плодотворной работы

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Государственный секретарь США Кондолиза РАЙС отмечают необходимость углубления сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Украиной.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, об этом шла речь во время их телефонного разговора вчера, 17 августа.

К.РАЙС также поздравила В.ЯНУКОВИЧА с назначением премьер-министром и пожелала плодотворной работы на этом посту.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter