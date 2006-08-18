Янукович поддержал беседу с Кондолизой Райс
17:51, 18 августа 2006Политика
563
Госсекретарь США пожелала плодотворной работы
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Государственный секретарь США Кондолиза РАЙС отмечают необходимость углубления сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Украиной.
Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, об этом шла речь во время их телефонного разговора вчера, 17 августа.
К.РАЙС также поздравила В.ЯНУКОВИЧА с назначением премьер-министром и пожелала плодотворной работы на этом посту.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter