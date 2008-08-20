Единый Центр предлагает пересмотреть договор о дружбе с Россией

В партии “Единый Центр” предлагают пересмотреть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года, а в случае продолжения провокаций со стороны должностных лиц России - прекратить его действие.

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель “Единого Центра” Игорь КРИЛЬ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Мы приветствуем действия российской стороны, направленные на выполнение указов Президента Украины, при возвращении кораблей Черноморского флота России в Севастополь», - заявил И.КРИЛЬ.

Он считает некорректными действия некоторых российских официальных лиц, которые, “шумя по поводу недавнего обнародования указов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно Черноморского флота Российской Федерации, прибегли к угрозе одностороннего выхода из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года».

«Нас не нужно пугать. Нам не нужно угрожать. Мы уважаем всех, кто уважает нас. Но, прежде всего, мы уважаем свое государство» - отметил народный депутат.

Поэтому он призвал «все политические силы, представленные в Верховной Раде Украины, для того, чтобы остановить спекуляции и угрозы российской стороны относительно договора между нашими странами, безотлагательно рассмотреть вопрос о пересмотре условий, а в случае продолжения провокаций со стороны должностных лиц России - прекращении действия данного договора, учитывая резкое изменение международной ситуации, а также то, что своими действиями российская сторона уже фактически нарушила букву этого соглашения, не говоря уже о ее духе».

«Тем самым мы докажем и России, и всему мировому сообществу, что разговоры с позиции силы - это не тот метод, который следует применять в диалоге с Украиной» - подчеркнул И.КРИЛЬ.