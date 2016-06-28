Порошенко поздравил соотечественников с Днем Конституции
10:46, 28 июня 2016Политика
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Президент Петр Порошенко поздравил соотечественников с Днем Конституции.
REUTERS
"Поздравляю с Днем Конституции!", - написал глава государства на своей странице в Facebook.
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