В Брюсселе проходит мини-саммит Украина-ЕС с участием Порошенко

21:21, 27 июня 2016
Политика
3597 1

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, президентом Европейского совета Дональдом Туском и высоким представителем по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини.

REUTERS

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем Twitter.

В консультациях также участвуют еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальстрем, еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан, вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро- и социального диалога Валдис Домбровскис и вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического Союза Марош Шевчович.

Читайте такжеПорошенко прибыл в Совет ЕС, где встретится с высшим руководством Евросоюза

«Идет мини-саммит Украина-ЕС с участием Президентов Порошенко, Туска, Юнкера, Шульца, еврокомиссаров Могерини, Мальстрем, Гана, Домбровскис, Шевчовича», - отметил Цеголко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко в Брюсселе сегодня участвует в политических консультациях высокого уровня Украина - Европейский Союз.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter