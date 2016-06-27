В Брюсселе проходит мини-саммит Украина-ЕС с участием Порошенко

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем Twitter.

В консультациях также участвуют еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальстрем, еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан, вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро- и социального диалога Валдис Домбровскис и вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического Союза Марош Шевчович.

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«Идет мини-саммит Украина-ЕС с участием Президентов Порошенко, Туска, Юнкера, Шульца, еврокомиссаров Могерини, Мальстрем, Гана, Домбровскис, Шевчовича», - отметил Цеголко.

Продолжается мини-саммит Украина-ЕС при участии Президентов Порошенко,Туска,Юнкера, Шульца,есть-комиссаров Могеріні,Мальстрьом,Гана,Домбровскис,Шевчовіча — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 27 июня 2016 г.

Как сообщал УНИАН, Порошенко в Брюсселе сегодня участвует в политических консультациях высокого уровня Украина - Европейский Союз.