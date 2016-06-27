В День Конституции Рада проведет торжественное заседание

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Депутаты соберутся в стенах парламента на празднование 20-летия со дня принятия Конституции Украины.

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Состоятся торжественные мероприятия по случаю Дня Конституции с участием президента Украины Петра Порошенко, первого президента Украины Леонида Кравчука, народных депутатов Украины первого-второго и нынешнего созывов, представителей дипломатического корпуса, духовенства, общественности, молодежи.

Также запланировано возложение цветов к памятнику Пилипу Орлику, торжественная церемония спецгашения конверта с оригинальной маркой "28 июня – День Конституции Украины" и совместное фотографирование на ступеньках Рады.