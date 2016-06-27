Гройсман прибыл с визитом в Германию

Об этом в Twitter сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук.

Как предполагается, в ходе визита 27-28 июня Гройсман встретится с федеральным канцлером Ангелой Меркель, президентом Йоахимом Гауком, министром финансов Вольфгангом Шойбле, министром экономического сотрудничества и развития Гердом Мюллером, бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером.

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Кроме того, планируются встречи украинского премьера с представителями ведущих немецких финансово-промышленных компаний и лидерами украинской общины Германии.

Глава правительства также выступит перед экспертами и представителями политических, бизнесовых кругов в Фонде им. Кербера в Берлине.