Ющенко поехал в Сорочинцы

15:21, 18 августа 2006
Политика
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Поездка имеет статус рабочей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Полтавскую область.

Как сообщает пресс-служба главы государства, запланировано, что В.ЮЩЕНКО пообщается с руководством области.

Также он осмотрит выставочные павильоны Сорочинской ярмарки в селе Новые Сорочинцы.

В этом же селе с участием Президента будет открыт памятник гетману Украины Даниле Апостолу.

По окончании поездки глава государства отбудет в Крым, где будет работать в своей летней резиденции.

 

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