Ющенко поехал в Сорочинцы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Полтавскую область.

Как сообщает пресс-служба главы государства, запланировано, что В.ЮЩЕНКО пообщается с руководством области.

Также он осмотрит выставочные павильоны Сорочинской ярмарки в селе Новые Сорочинцы.

В этом же селе с участием Президента будет открыт памятник гетману Украины Даниле Апостолу.

По окончании поездки глава государства отбудет в Крым, где будет работать в своей летней резиденции.