Ющенко поехал в Сорочинцы
15:21, 18 августа 2006Политика
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Поездка имеет статус рабочей
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Полтавскую область.
Как сообщает пресс-служба главы государства, запланировано, что В.ЮЩЕНКО пообщается с руководством области.
Также он осмотрит выставочные павильоны Сорочинской ярмарки в селе Новые Сорочинцы.
В этом же селе с участием Президента будет открыт памятник гетману Украины Даниле Апостолу.
По окончании поездки глава государства отбудет в Крым, где будет работать в своей летней резиденции.
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