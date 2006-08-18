Пожар в помещении киевского универмага ”Украина”

Пожар произошел на складах универмага «Украина» в Киеве по улице Пестеля, 3. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий Чернобыльской аварии в Киеве.

Пожар произошел утром в пятницу, 18 августа, сообщение о нем пришло на пульт пожарно-спасательной службы в 5:13 утра, после чего на место пожара отправились машины из 3 пожарно-спасательных частей.

Согласно сообщению, горел рубероид, которым была покрыта крыша склада.

Сотрудники МинЧС сразу локализовали огонь, и уже в 5:48 пожар был ликвидирован.

Как оказалось, на складах хранились только пустые деревянные ящики и старая мебель.

По предварительным выводам специалистов, причина пожара - короткое замыкание электропроводов на складе.

Обком со ссылкой на Украинские новости