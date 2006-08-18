Ющенко назвал три главные достижения за 15 лет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что “дорога понимания” в украинской политике не имеет альтернативы.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, выступая сегодня на IV Всемирном форуме украинцев, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня Украине больше всего нужна политическая стабильность. Он отметил, что в ситуации, когда 8 млн. избирателей проголосовали за один блок политических сил, а 8,6 млн. - за другой у Украины, есть две дороги. Первая – это противоречия, неопределенность, экономический спад и коллапс экономики. Вторая – стол переговоров и понимания.

«Я знаю, что эта позиция сложнее и на нее тяжелее отвечать, но я убежден, что это единственный актив, который остался в распоряжении трезвых политиков», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что “дорога понимания” безальтернативна.

Президент отметил, что понимание должно базироваться на фундаментальных принципах: соборность нации, отказ от федерализма, развитие украинского языка без притеснений языков национальных меньшинств, развитие Единой поместной православной церкви.

В ходе выступления Президент Украины также назвал три самых главных достижения Украины за время независимости. Это - провозглашение независимости в 1991 году, формирование государственных институтов и выработка европейского и євроатлантичного курсов, а также рост общественного сознания и победа общества в 2004 году.

«Эти достижения самые главные украинского настоящего», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

«Украинское государство не только состоялось – оно стало необратимым и непреодолимым», - подчеркнул глава государства.