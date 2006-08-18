Астрологи прогнозируют затяжной кризис в Украине

Астрологи прогнозируют очередной политический кризис в Украине. Такое мнение они высказали на десятой юбилейной международной конференции звездных прогнозистов, которая проходит в Одессе, сообщает «5-й канал».

Специально к нынешней конференции Игорь НИКИШИН из киевского астрологического центра Павла ГЛОБЫ составил большой политический прогноз для государства Украина. Звезды говорят, что события нынешнего лета - лишь цветочки, настоящий кризис может начаться в октябре 2006 года. Астрологи не пророчат реальной угрозы, тем не менее, считают, что кризис у нас выйдет продолжительный.

"Я предполагаю, что ситуация начнет улучшаться где-то с середины февраля месяца, но там потребуется политическим лидерам каким-то, взять на себя ответственность. Почему так важен этот ноябрь-октябрь 2006 года. Потому что это будут не просто события, а события, которые заложат тенденции", - отметил астролог И.НИКИШИН.

Юбилейная конференция, в которой принимают участие астрологи из Молдовы, России и Украины, целиком посвящена социологической астрологии. Кроме гороскопа для Украины, астрологи анализируют и сопоставляют карты рождения самых известных мэров Одессы.

Также на этой конференции украинские астрологи намерены объединиться в профессиональный союз.

Как отметил президент Одесской областной ассоциации астрологов Олег МУРАШКО, решили объединить астрологов в профсоюз, чтобы дать какие-то социальные гарантии, социальную защиту. «Потому что часто сталкиваешься до сих пор в государственных структурах с тем, что вот: "Астролог? А, это гадалка!". Нет, это - не гадалка, это - научно обоснованное знание», - утверждает О.МУРАШКО.