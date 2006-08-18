Американский суд подвесил Лазаренко в пятый раз

Сегодня суд Северного округа штата Калифорния (США), который должен был объявить приговор экс-премьер-министру Павлу ЛАЗАРЕНКО, перенес судебное заседание по этому делу на неопределенный срок.

Об этом УНИАН сообщила украинский адвокат П.ЛАЗАРЕНКО Марина ДОЛГОПОЛАЯ, которая, в свою очередь, узнала о переносе заседания от американских адвокатов экс-премьера.

По ее словам, судебное заседание судья Мартин ДЖЕНКИНС перенес по техническим причинам.

В то же время М.ДОЛГОПОЛАЯ подчеркнула, что украинские адвокаты проинформируют о дате судебного заседания по делу П.ЛАЗАРЕНКО, как только она им станет известна.

Как сообщалось, уже в пятый раз суд в США переносит объявление приговора П.ЛАЗАРЕНКО. Последнее заседание по этому делу состоялось в конце июня 2005 года. Тогда судья М.ДЖЕНКИНС отказался удовлетворить запрос защиты о снятии оставленных им ранее в силе 14 пунктов обвинительного заключения, которое жюри присяжных вынесло экс-премьеру годом раньше.

Американская прокуратура выдвигала против П.ЛАЗАРЕНКО, который возглавлял украинское правительство с июня 1996 по июль 1997 года, обвинения в вымогательстве, мошенничестве, перевозке украденных авуаров и отмывании в 1994-1999 годах 280 млн. долларов, однако позже судья снизил эту сумму до 10 млн. долларов.

В ожидании процесса экс-премьер провел за решеткой более четырех лет, а в июне 2003 года был выпущен на свободу под залог в 65 млн. долларов. Сейчас он проживает в Сан-Франциско под домашним арестом.