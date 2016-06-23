Цена за аннексию Крыма: Украина требует от России деоккупации и денежной компенсации, озвучила сумму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сразу о сумме вы у меня будете спрашивать, озвучивались разные суммы, ориентировочная сумма, которую мы имеем на сегодняшний день, она достигает одного триллиона», - отметила она.

«При том, что ЕСПЧ принимает к сведению нашу информацию, которую мы предоставляем, когда уже дело будет по факту выиграно, когда будут признаны нарушения по статьям, тогда мы уже перейдем на стадию сатисфакции, будем определяться с этой суммой, и очевидно, что на том этапе мы будем обращаться к международным экспертным организациям для того, чтобы для Европейского суда четко установить по имеющимся у нас доказательствам и документам ту сумму по факту ущерба, который наша страна получила и из-за ограничения пользования этим имуществом», - добавила Севостьянова.

«Речь не идет о компенсации за утраченное, мы требуем возвращение, деоккупацию Крыма и компенсацию денежную за то, что мы не могли по факту им пользоваться весь этот период», - отметила заместитель министра.

«Мы не ставим вопрос о том, что Россия может проиграть, заплатить и на этом все закончится», - подчеркнула она.

Читайте такжеАвтор доклада в ПАСЕ: Россия намеренно затягивает конфликт на Донбассе

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Украина уже подала в Европейский суд по правам человека 4 иска против Российской Федерации за ее действия в Крыму и на Донбассе.