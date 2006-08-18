Витренко считает, что миф о Януковиче лопнул

Миф лопнул: Россия увидела другого Виктора Януковича. Об этом заявила лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталия Витренко, комментируя визит главы украинского правительства на саммит Евразийского экономического сообщества.

«Визит Януковича в Сочи с особым напряжением ожидали лидеры России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Армении, формирующие ЕврАзЭс. Все понимали, что от позиции Украины зависит и темп формирования ЕЭП и ЕврАзЭс, и глубина интеграционных процессов. Конечно, они надеялись, что Янукович заявит о намерениях Украины быть участником ЕЭП. Однако все знали и суть Универсала, который подписал Янукович, знали его публичные заявления поддержки курса внутренней и внешней политики Ющенко. Но на саммите ЕврАзЭс и Путин, и Лукашенко, и все другие увидели, что приехал другой Янукович - тень Ющенко, прозападный политик. Он так и не провозгласил ожидаемые всеми слова о том, что Украина полноформатно вступит в ЕЭП», - подчеркнула Н. Витренко.

По мнению лидера ПСПУ, «Янукович представлял собой жалкое зрелище, выпрашивая льготные цены на газ. Он ухватился за спасительную для себя ложь, что он якобы не отказывался от русского языка, как от государственного».

«Россия благородно решила не повышать цены на газ до конца года. Она еще посмотрит на конкретные действия украинского правительства, на выступления Януковича в Брюсселе и Вашингтоне, а потом, к сожалению, будет вынуждена захлопнуть дверь в ЕЭП для ставшей недружественной Украины», - высказала свое мнение Н. Витренко.

Напомним, в ходе рабочей поездки в город Сочи глава украинского правительства провел встречу с Президентом РФ, Премьер-министром России. В. Янукович также встретился с президентами Узбекистана и Казахстана, принял участие в некоторых мероприятиях саммита глав государств ЕврАзЭС, поскольку Украина выступает наблюдателем в этой организации.

Обком со ссылкой на Лигу