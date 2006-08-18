Сегодня в США вынесут приговор Лазаренко

Сегодня федеральный окружной суд Сан-Франциско (США) намерен вынести приговор по делу бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. Напомним, что приговор господину Лазаренко изначально планировалось огласить еще 2 декабря 2005 года. Затем по обоюдному ходатайству представителей обвинения и защиты судебное заседание переносилось трижды: на 3 марта, 9 июня, а потом и на 1 августа 2006 года.

В ходе судебного разбирательства американский суд снял с Павла Лазаренко ряд предъявленных ему обвинений в отмывании денег. Однако прокуратура США все еще настаивает на причастности бывшего премьера к незаконной деятельности агрофирмы "Наукова" и вымогательству. Всего же обвинительное заключение состоит из 14 пунктов, а сумма, которую, как подозревает американское правосудие, бывший премьер-министр незаконно провел через калифорнийские банки, сейчас составляет $10 млн.

По словам Олега Оленюка, члена политсовета партии "Громада", председателем которой является Павел Лазаренко, бывший премьер уже не надеется, что суд Сан-Франциско вынесет ему оправдательный приговор. "Вероятность того, что с него будут сняты все обвинения,– один шанс из тысячи, и такой вариант исключают даже помощники Павла Ивановича и его адвокаты",– заявил вчера Ъ господин Оленюк. По его словам, независимо от результатов сегодняшнего судебного заседания господин Лазаренко уже готовится подавать жалобу в апелляционный суд. Вместе с тем Олег Оленюк отметил, что, в случае если господин Лазаренко все же будет отпущен на свободу, по возвращении на Украину он не намерен мстить кому-либо из своих бывших политических соратников и готов работать в качестве депутата Днепропетровского облсовета, которым он стал в марте 2006 года.

Коммерсантъ-Украина