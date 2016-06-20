Европейские народники аплодисментами приветствуют Савченко в ПАСЕ (фоторепортаж)

Как передает собственный корреспондент УНИАН, Савченко сегодня утром принимает участие в рабочем заседании группы Европейской народной партии (ЕНП) в рамках пленарного заседания ПАСЕ.

Председательствующий объявил ее присутствие, и депутаты - члены группы встретили это аплодисментами, стоя, на что Савченко им вежливо поклонилась.

«Мое присутствие здесь возможно в том числе и благодаря вам. Я очень благодарна всем присутствующим, всем, кто боролся за меня, всем, кто поддерживал Украину. У нас с вами одинаковые взгляды. Украина смотрит в сторону добра, в сторону прогресса, в сторону Европы. Я буду работать для того, чтобы у нас с вами получилось плодотворное сотрудничество. Я хочу искренне поблагодарить от себя лично и от имени Украины», - сказала Савченко.

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В комментарии УНИАН президент ЕНП Жозеф Дойл рассказал о своей встрече с Савченко, которая проинформировала о том, что произошло в прошлом, через что она прошла и её планах на будущее».

«Мы полностью разделяем взгляд о русских, о Путине, и как мы должны продолжать с ним работать. Мое первое впечатление такое, что Надежда исполнена амбиций служить украинскому народу, и я думаю, именно это она намерена делать», - сказал президент ЕНП.

При этом он назвал украинского политика «очень ответственной женщиной, которая хорошо думает и работает для украинцев, также на территории Донбасса».