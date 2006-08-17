Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возвращается в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер самолетом направляется из Крыма в столицу.

Как сообщал УНИАН, 15-16 августа В.ЯНУКОВИЧ принял участие в Сочи в неформальном саммите глав государств членов ЕврАзЭС и провел ряд двусторонних переговоров, в частности, с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, премьер-министром России Михаилом ФРАДКОВЫМ, Президентом Узбекистана Исламом КАРИМОВЫМ и Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.

16 августа вечером премьер прибыл в Крым, где сегодня провел встречу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Эта встреча проходила без представителей средств массовой информации и ее детали на данный момент неизвестны.