Ведомство Еханурова просит больше денег в связи с событиями в Грузии

Министерство обороны Украины надеется на увеличение военного бюджета в связи с событиями в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, это подчеркнул начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО сегодня после встречи с военными атташе иностранных государств, аккредитованных в Украине.

С.КИРИЧЕНКО заметил, что оборонный бюджет на этот год составляет только около 1% от ВВП.

«Этот показатель является наименьшим не только в Европе, а возможно, и в мире», - отметил начальник Генштаба.

При этом он проинформировал, что на сегодня бюджетные предложения на 2009 год составляют вообще 0,85% от ВВП.

С.КИРИЧЕНКО отметил, что нормальным состоянием дел является финансирование оборонной сферы государства в размере 2% ВВП, а в связи с необходимостью перехода Вооруженных сил на комплектование военнослужащими по контракту оборонное ведомство требует минимум 2,5-3%.

«Мы надеемся, что ситуация вокруг грузино-российского конфликта повлияет на понимание ответственных государственных органов о необходимости надлежащего финансирования Вооруженных Сил. Мы проводим соответствующую работу с народными депутатами, Министерством финансов и надеемся на их понимание и поддержку в этом вопросе», - сказал начальник Генштаба ВСУ.