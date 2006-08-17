Президент прибыл в Киев
14:19, 17 августа 2006Политика
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Ющенко прервал отпуск
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл из Крыма в Киев.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как сообщал УНИАН, советник Президента Украины Маркиян ЛУБКИВСКИЙ сообщил, что В.ЮЩЕНКО перерывает свой отпуск и сегодня после обеда возвращается из Крыма в Киев для участия в церемонии прощания с известной украинской правозащитницей Надеждой Свитличной, которая умерла 8 августа в США.
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