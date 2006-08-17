Президент прибыл в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл из Крыма в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, советник Президента Украины Маркиян ЛУБКИВСКИЙ сообщил, что В.ЮЩЕНКО перерывает свой отпуск и сегодня после обеда возвращается из Крыма в Киев для участия в церемонии прощания с известной украинской правозащитницей Надеждой Свитличной, которая умерла 8 августа в США.