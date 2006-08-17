Ющенко поручил Луценко отследить связи политиков с криминалитетом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поставил перед министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО задачу взять под личный контроль отслеживание связей должностных лиц, в том числе депутатов всех уровней, с криминальными структурами.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, на встрече в Крыму В.ЮЩЕНКО отметил, что особое внимание Министерство внутренних дел должно уделять борьбе с коррупцией.

Министр доложил главе государства о ходе расследования и раскрытия ряда резонансных преступлений, в частности, убийства депутата Запорожского горсовета Виктора Савкина.

Ю.Луценко также доложил о криминогенной обстановке на полуострове, борьбе с организованной преступностью, задержании представителей преступных группировок, которые действовали в Крыму в середине 90-х годов.

Глава государства выразил обеспокоенность тем, что в последнее время в СМИ участились сообщения о причастности депутатов местных советов к нарушениям закона. Президент назвал такие факты недопустимыми и отметил, что их нужно тщательно отслеживать.