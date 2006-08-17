Червоненко выдал дочь за парня без понтов
13:35, 17 августа 2006Политика
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Пресса о свадьбе не знала
Дочь Евгения Червоненко, губернатора Запорожской области, вышла замуж. Сам Евгений Альфредович, подтвердивший это «Сегодня», от обширных комментариев отказался, пишет газета .
«Могу только сказать, что это работящий парень, бизнесмен, но не из олигархической семьи, обычный, без понтов», — говорит Червоненко.
Он также обрадовался, что о свадьбе не узнала пресса. «Значит, я был очень хорошим начальником службы безопасности (у Ющенко. — Авт.)», — сказал он.
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