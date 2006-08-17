Ющенко встретился с Януковичем

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО подтвердил, что его встречи с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ и премьер-министром Михаилом ФРАДКОВЫМ свидетельствуют о готовности России до конца года не поднимать цену на природный газ.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, об этом шла речь сегодня во время встречи В.ЮЩЕНКО с В.ЯНУКОВИЧЕМ в крымской резиденции главы государства.

Среди главных тем разговора – вопрос газовых договоренностей Украины и России на период до конца 2006 года и перспективы на 2007 год.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на данном этапе премьер-министру удалось закрепить договоренности, достигнутые правительствами Украины и России в январе 2006 года.

Глава государства отметил свою позицию, что базовым документом для деятельности нового правительства является Универсал национального единства. В частности, это касается принципов внутренней и внешней политики, евроатлантической интеграции, языкового вопроса.

По словам Президента, начиная свою деятельность в должности главы правительства, В.ЯНУКОВИЧ подтвердил, что все пункты Универсала будут включены в программу деятельности Кабинета Министров.

Среди других тем встречи – интеграция Украины в НАТО, ВТО, кадровая политика правительства и языковой вопрос. Премьер-министр заверил, что эти темы являются первоочередными в работе правительства и будут решаться в соответствии с позициями, закрепленными в Универсале.

Как сообщал УНИАН, 16 августа главной темой переговоров во время визита в Сочи украинского премьера был вопрос поставок газа в Украину. По словам В.ЯНУКОВИЧА, на 2006 год, скорее всего, удастся сохранить цену на уровне 95 дол. за 1 тысячу кубометров.