Ющенко прерывает отпуск

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО перерывает свой отпуск и сегодня после обеда возвращается из Крыма в Киев для участия в церемонии прощания с известной украинской правозащитницей Надеждой Светличной, которая умерла 8 августа в США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник Президента Украины Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

В то же время, на вопрос журналистов, продолжит ли после этого Президент свой отпуск, М.ЛУБКИВСКИЙ ответил, что не владеет такой информацией.

Как сообщал УНИАН, 8 августа в США умерла известная украинская правозащитница Н.Светличная.

1972 год она за правозащитную деятельность провела в изоляторе КГБ. В 1973 году ее приговорили к 4 годам лагерей. Наказание отбывала в Мордовских концлагерях. После выезда из СССР была активным членом Зарубежного представительства Украинской Хельсинкской группы и редактором-составителем «Вестника репрессий в Украине», (США). В 1983-1994 годах работала в украинской редакции радио «Свобода» в Нью-Йорке.

Н.Светличная родилась 8.11.1936 года в с. Половинкино Старобельского района Луганской области.