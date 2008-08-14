Томенко заявляет о незаконной продаже помещений на Крещатике, 24

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования деятельности киевской власти Николай ТОМЕНКО заявляет о незаконной продаже части помещений на Крещатике, 24, что создает угрозу деятельности органов государственного вещания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, на основании письма Национальной радиокомпании Украины следственной комиссией ВР были направлены соответствующие обращения в органы государственной власти и правоохранительные структуры с просьбой проверить законность застройки арок по адресу: ул. Крещатик, 24, что создает угрозу для бесперебойности государственного радиовещания и блокирует доступ к „колодцу связи”, делает невозможным дальнейшую эксплуатацию подземных телерадиокоммуникационных средств, которые там находятся.

Ранее Национальная радиокомпания Украины обратила внимание ВСК на застройку двух арок по ул. Крещатик, 24, через которые осуществлялся проход в важные учреждения в сфере информационной политики Украины (в этом доме расположены Государственный комитет телевидения и радиовещания, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, Национальная радиокомпания и Киевская областная государственная телерадиокомпания).

По информации Н.ТОМЕНКО, в ВСК поступили соответствующие документы от государственных учреждений, которые свидетельствуют о фактической продаже помещений и территорий органов государственной власти.

В частности, Киевская городская государственная администрация предоставила информацию, что на данный момент проектная документация упомянутого объекта строительства „на утвердительной стадии на рассмотрение и согласование в КГГА не подавалась”.

Прокуратура г. Киева перенаправила свое обращение для рассмотрения в Государственную архитектурно-строительную инспекцию Министерства регионального развития и строительства Украины, которая сообщила, что „арочное пространство застеклено, доступ к помещениям отсутствует, установить исполнителей и ответственных лиц за проведение указанных работ, а также владельца нет возможности”.

В то же время, по данным пресс-службы Н.ТОМЕНКО, как информирует Государственное предприятие „Агроспецсервис” Министерства аграрной политики, эти нежилые помещения межколонного пространства по ул. Крещатик, 24 были куплены частным предприятием „Броварская недвижимость”, которое „является добросовестным приобретателем помещения межколонного пространства площадью 195 кв. м.”.

„Таким образом, очевидно, что при молчаливом согласии киевской власти и правоохранительных органов, Министерство аграрной политики Украины, фактически, продало помещение и территорию органа центральной исполнительной власти. Если на данную ситуацию не отреагировать должным образом, то по аналогии органы государственной центральной власти, используя этот прецедент, начнут продавать собственные помещения”, - считает Н.ТОМЕНКО.

Он выразил надежду, что прокуратура разберется с законностью действий Минагрополитики, которое создало не только серьезную проблему в деятельности Национальной радиокомпании Украины, Госкомитета телевидения и радиовещания Украины, Киевской областной государственной телерадиокомпании, но и привело к угрожающей ситуации с соблюдением безопасности в центре Киева.