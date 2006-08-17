Сто самых влиятельных людей Украины

Народный депутат Украины, собственник корпорации «Систем Кэпитал Менеджмент» Ринат АХМЕТОВ занял первое место в рейтинге ТОП-100 журнала «Корреспондент». Об этом сообщил главный редактор журнала «Корреспондент» Виталий СЫЧ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Второе место в рейтинге занял Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, третье - лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Рейтинг опубликован в журнале «Корреспондент» в номере от 17 августа.

Четвертое место отдано премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, пятое - председателю Верховной Рады Украины Александру МОРОЗУ, шестое - члену Наблюдательного совета «ПриватБанка» Игорю КОЛОМОЙСКОМУ.

Также в десятку самых влиятельных людей вошли народный депутат Украины Петр ПОРОШЕНКО, председатель Совета директоров «Индустриального союза Донбасса» Сергей ТАРУТА, первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ и председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На самом последнем по влиятельности месте в рейтинге находится экс-президент Украины Леонид КУЧМА.

Как отметил В.СЫЧ, в рейтинге текущего года в меньшей степени, чем в прошлогодних, учитывались властные полномочия и рычаги, данные человеку его должностью, а больше - сила его позиций в обществе и популярность его идей.

При составлении рейтинга учитывались мнения 20-ти экспертов в разных областях. «Таким образом, наш рейтинг - это выбор редакции, основанный на мнениях экспертов», - сказал он.

В.СЫЧ также считает, что первое место Р.АХМЕТОВА в списке самых влиятельных людей Украины - «это признание того, что в новых политических реалиях огромный капитал может быть большим источником власти и влияния, чем, собственно говоря, сама власть».

Он добавил, что в этом году в рейтинг попало 44 новых человека.

Редактор рубрики «Бизнес» журнала «Корреспондент» Александр ПАСХОВЕР отметил, что успешных бизнесменов становиться больше. «Показательным здесь является то, что впервые на первую строчку в рейтинге взошел не президент государства, а бизнесмен, самый богатый человек Украины. Это некое торжество капитала над властью».

По его словам, из ста участников рейтинга 2006 года 31 место занимают бизнесмены, в 2005 году их было 18, в 2004 г. - 20.

При этом из 31 участника рейтинга текущего года 20 человек представлены в рейтинге впервые. Остальные девять улучшили свои показатели прошлых лет, один - президент корпорации «Интерпайп» Виктор ПИНЧУК - остался на прежних позициях, и еще один - почетный президент «УкрСиббанка» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ – «потерял вес».

В рейтинге, по-прежнему, доминируют бизнесмены металлургической отрасли и финансового сектора, но есть и представители торговли, строительного бизнеса.

Справка УНИАН. В текущем году журнал «Корреспондент» опубликовал рейтинг самых влиятельных людей Украины в четвертый раз. В прошлом году ТОП-100 вызвал большой резонанс среди читателей, коллег-журналистов и самих политиков и бизнесменов, которые попали в список.