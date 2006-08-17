Нефтегаз уволил чиновника, купившего Ивченко Мерседес за 1 миллион

«Нефтегаз Украины» уволил чиновника, купившего Ивченко «Мерседес» за 1 миллионн

Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» уволила генерального директора своего дочернего предприятия «Газ-тепло» Дмитрия Бублика, назначив вместо него Валерия Пудрика.

Об этом сообщил информированный источник.

Пудрик назначен на должность внутренним приказом по «Нефтегазу Украины».

В июле 2005 года «Нефтегаз Украины» освободил от обязанностей гендиректора «Газ-тепла» Пудрика, назначив вместо него Бублика.

Бублик, находящийся в родстве с экс-главой «Нафтогаза» прославился тем, что за счет своего ведомства купил родственнику «Мерседес» за 1 млн грн., чем наделал много шума в украинских СМИ, а Ивченко получил прозвище Леша-»Мерседес».

Обком со ссылкой на Украинские новости