Янукович: надо отвести оппозиции соответствующее место
20:58, 16 августа 2006Политика
851
Об этом он заявил журналистам в Симферополе
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что оппозиция в Украине должна получить законные права.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Симферополе.
«Надо еще многое сделать, чтобы политическая реформа состоялась и для того, чтобы отвести оппозиции соответствующее место», - сказал премьер.
Отвечая на вопрос о ситуации в Крыму, где представители оппозиции не смогли стать даже простыми членами некоторых парламентских комитетов, В.ЯНУКОВИЧ выразил мнение, что это неправильно.
«Эти перекосы в перспективе нужно выравнивать. Я это говорю как политик», - подчеркнул премьер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter