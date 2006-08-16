Янукович: надо отвести оппозиции соответствующее место

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что оппозиция в Украине должна получить законные права.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Симферополе.

«Надо еще многое сделать, чтобы политическая реформа состоялась и для того, чтобы отвести оппозиции соответствующее место», - сказал премьер.

Отвечая на вопрос о ситуации в Крыму, где представители оппозиции не смогли стать даже простыми членами некоторых парламентских комитетов, В.ЯНУКОВИЧ выразил мнение, что это неправильно.

«Эти перекосы в перспективе нужно выравнивать. Я это говорю как политик», - подчеркнул премьер.