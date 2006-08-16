Встреча Януковича и Путина длилась около часа без свидетелей

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент РФ Владимир ПУТИН сегодня во время встречи в Сочи обсудили вопросы поставок газа в Украину и ценовой политики в этой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский премьер сообщил сегодня журналистам в Симферополе после прилета из Сочи.

«Мы знаем, что отношения в нефтегазовой сфере достаточно сложные, в частности, в вопросах поставки газа», - сказал премьер.

Он сообщил, что до 20 сентября цена туркменского газа составляет 65 долл. за 1 тыс. кубометров, однако Туркменистан предложил России, начиная с 21 сентября, повысить цену на газ до 100 долл. за 1 тыс. кубометров.

«На границе с Украиной туркменский газ будет стоить 140 долл., а вместе с российским по 230 долл. будет иметь неподходящую цену для нашей экономики», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что на встрече с российским Президентом была достигнута договоренность о совместной работе с Туркменистаном с целью сохранить газ для Украины на уровне 95 долл. за 1 тыс. кубометров.

Кроме того, по его словам, есть поручения председателю правления ОАО «Газпром» Алексею МИЛЛЕРУ и министру топлива и энергетики Украины Юрию БОЙКО разработать предложения о стабилизации газового рынка до конца 2006 года и на 2007 год. При этом речь идет не только о ценовой политике, но и об обеспечении закачки газа в подземные хранилища газа Украины на уровне 24,5 млрд. кубометров до начала отопительного сезона.

Украинский премьер также подчеркнул, что до конца этого года условия контрактов, заключенных 4 января 2006 года, пересматриваться не будут.

В то же время, по его словам, условия контрактов на 2007 год могут быть серьезно изменены.

Премьер не раскрыл других подробностей.

Он также сообщил, что встреча с российским Президентом продолжалась около часа в формате тет-а-тет.