Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ объясняет события в Бахчисарае инертностью власти и некоторыми ошибками со стороны крымских татар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Симферополе.

«С одной стороны необходимо ликвидировать некоторую инертность власти, и есть ошибки со стороны крымских татар», - сказал украинский премьер.

Он выразил убежденность в том, что в ближайшее время вопросы взаимоотношений между людьми, заселяющими Крым, удастся урегулировать. Однако такое урегулирование требует времени, добавил он.

Премьер также выразил убежденность в том, что события, похожие на те, которые произошли в Бахчисарае, «носят остаточный характер».

Как сообщал УНИАН, крымские татары требуют перенести Бахчисарайский рынок, мотивируя это тем, что он занимает территорию мусульманского кладбища "Азиз". Дирекция рынка заявляла о том, что не намерена идти на уступки крымским татарам.

8 июля этого года в Бахчисарае произошла массовая драка, в которой пострадало несколько человек.

12 августа снова произошла драка между торговцами и крымскими татарами. По данным милиции, в столкновении приняли участие по 300 человек с каждой стороны. Крымская милиция возбудила уголовное дело в связи с событиями в Бахчисарае.

13 августа стороны пришли к компромиссному решению относительно территории рынка. 15 августа начались первые работы по демонтажу рынка.