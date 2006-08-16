Янукович завершил визит в Россию и поехал к Ющенко
19:01, 16 августа 2006Политика
744
Встреча назначена на сегодня
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завершил визит в Российскую Федерацию и отбыл в Крым.
Как сообщал УНИАН, в ходе двухдневного визита украинский премьер провел встречи со своим российским коллегой Михаилом ФРАДКОВЫМ, президентом Узбекистана Исламом КАРИМОВЫМ и принял участие в ряде мероприятий неформального саммита президентов стран Евразийского экономического содружества.
Сегодня вечером украинский премьер планирует встретиться в Крыму с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter