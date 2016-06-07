СМИ: Нидерланды хотят изменить некоторые положения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Об этом сообщает австрийское издание Die Presse, ссылаясь на информацию голландских дипломатов, передает "Европейская правда".

На такой шаг голландское правительство намерено пойти после апрельского референдума, на котором голландцы проголосовали против ратификации соглашения об ассоциации.

"Правительство в Гааге предпочитает тихую дипломатию за кулисами. И сейчас, когда Нидерланды председательствуют в ЕС, у них есть возможность попытаться изменить некоторые пункты в договоре ЕС и Украины", - говорится в статье.

В частности, речь идет об исключении из соглашения пункта о сотрудничестве между Украиной и ЕС в оборонной сфере, или, как минимум, о смягчении условий подобного сотрудничества.

Гаага объясняет свою позицию тем, что сохранение безопасности в Европе или Украине не входит в задачи ЕС, этим должно заниматься НАТО.

Кроме того, голландцы хотят гарантий, что Украина "не получит автоматический доступ к финансовым источникам ЕС".

"В-третьих, Соглашение об ассоциации ЕС с Киевом не должно гарантировать, что Украина могла бы быть принята в качестве 29 государства-члена ЕС", - сказал дипломат.

Для изменения текста соглашения Украина-ЕС, Гааге придется добиваться согласия всех членов ЕС, которые уже ратифицировали его в нынешнем виде.

Читайте такжеКлимкин исключает изменение соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

"Мы получаем от остальных 27 стран-членов позитивные сигналы. В странах-членах ЕС существует понимание нашей проблемы, которую мы получили после этого референдума", - сказал голландский дипломат.

В то же время, против изменения соглашения выступают Польша и три страны Балтии, согласие которых тоже необходимо. В частности, они настаивают на сохранении пункта о военно-техническом сотрудничестве между ЕС и Украиной.

Издание отмечает, что Нидерланды вряд ли достигнут какого-либо решения доя 23 июня, когда состоится референдум о членстве Великобритании в ЕС. Кроме того, для изменения условий соглашения требуется и согласие Украины.

На прошлой неделе президент Петр Порошенко заявил, что Нидерланды вскоре могут предложить алгоритм, который позволит завершить ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

На консультативном референдуме в Нидерландах 6 апреля против Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом проголосовали 61% голландцев, которые пришли на участки.

Также сообщалось, что свою позицию относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС правительство Нидерландов определит не раньше конца июня.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что правительство Нидерландов, а не ЕК должно разработать альтернативный план после референдума.