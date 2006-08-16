Шуфрич и его мать создали проблемы закарпатской газете

По иску матери депутата Верховной Рады Крыма Нестора ШУФРИЧА Марии ШУФРИЧ суд арестовал счета закарпатского еженедельника "Старий Замок-Паланок".

Об этом УНИАН сообщил главный редактор этой газеты Юрий КЛОВАНИЧ.

Причиной стало то, что Ужгородский горрайонный суд полностью удовлетворил иск М.ШУФРИЧ к главному редактору газеты Ю.КЛОВАНИЧУ. В соответствии с решением суда, редактор должен выплатить истцу 10 тыс. грн. моральной компенсации, сообщил В.КЛОНОВАНИЧ.

По его словам, претензии в семьи ШУФРИЧЕЙ к редактору возникли после публикации заметки весной этого года, где сообщалось, что 72-летняя мать Н.ШУФРИЧА владеет большим количеством собственности на Закарпатье.

"Меня удивляет такое решение суда, поскольку газета только процитировала министра Юрия ЛУЦЕНКО и дала информацию пресс-службы прокуратуры, ничего от себя не комментируя", - заверил Ю.КЛОВАНИЧ. Апелляционный суд Закарпатской области, куда обратилась редакция, оставил решение Ужгородского суда без изменений.

В то же время Иван ШУФРИЧ, отец крымского депутата, обратился с просьбой к редактору напечатать опровержение в обмен на отзыв материальных претензий. Газета опровержение напечатала, однако семья ШУФРИЧ от иска не отказалась, сказал редактор. "Они просто обвели меня вокруг пальца, - заявил Ю.КЛОВАНИЧ. - В надежде на их порядочность, мы утратили шанс обжаловать решение в Верховном Суде".

«Самое интересное в этой ситуации то, что подобный иск был предъявлен семьей ШУФРИЧЕЙ и к газете "Новини Закарпаття", однако его рассматривали другие судьи, и решение было совсем другое, - заявил Ю.КЛОВАНИЧ. - Они постановили не рассматривать иск до решения Генпрокуратуры Украины, которая расследует дело о приватизации земельных и других объектов ШУФРИЧАМИ в области".

"Я считаю, что для ШУФРИЧА было принципиально наказать газету, тем самым продемонстрировав, что он еще силен, – заметил Ю.КЛОВАНИЧ. – Однако я тоже принципиально платить не собираюсь".