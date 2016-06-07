Парубий пообещал лоббировать скорейшее рассмотрение законопроекта о местном референдуме
00:06, 07 июня 2016Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий пообещал лоббировать скорейшее рассмотрение законопроекта о местном референдуме.
Парубий: местная община должна иметь возможность демонстрировать свою волю / фото: УНИАН
Об этом он сказал в программе «Свобода слова» на телеканале «ICTV»
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Он отметил: «Среди тех многих задач, которые стоят перед нами, очевидно, что закон о местном референдуме является приоритетной задачей, на которую надо выходить».
Парубий подчеркнул, что необходимо давать возможность местной общине «громко и четко демонстрировать свою волю по тому или иному вопросу». «И я буду всячески лоббировать, чтобы как можно быстрее этот законопроект был в повестке дня сессии», - сказал председатель ВР.
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