Парубий пообещал лоббировать скорейшее рассмотрение законопроекта о местном референдуме

Об этом он сказал в программе «Свобода слова» на телеканале «ICTV»

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Он отметил: «Среди тех многих задач, которые стоят перед нами, очевидно, что закон о местном референдуме является приоритетной задачей, на которую надо выходить».

Парубий подчеркнул, что необходимо давать возможность местной общине «громко и четко демонстрировать свою волю по тому или иному вопросу». «И я буду всячески лоббировать, чтобы как можно быстрее этот законопроект был в повестке дня сессии», - сказал председатель ВР.