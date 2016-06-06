Парубий поручил искать механизм выхода из коллизии, которая сложилась вокруг изменений к Конституции в части децентрализации

Об этом он сказал в программе «Свобода слова» на телеканале «ICTV».

Он отметил, что коллизия возникла в связи с пунктом, который касается особенностей местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. «Этот пункт по правде, не имеет отношения ко всей реформе, ко всей системе изменений», - подчеркнул председатель ВР. По его словам, этот пункт привел «к очень глубокой политической дискуссии как в ВР, так и в обществе и, фактически, эта дискуссия, в большой степени приостановила возможность принятия изменений к Конституции в части децентрализации».

Читайте такжеПорошенко: Изменения к Конституции относительно децентрализации вступят в силу после вывода российских войск

Парубий отметил, что «ситуация, которая не зависима от Украины тормозит реформирование Украины». По его словам, эта реформа «стала заложником воли Путина» в то время, когда Россией Минские соглашения не выполняются.

Парубий подчеркнул, что было бы «для нас идеально, чтобы тот пункт отделить, принять изменения к Конституции по децентрализации, а тот пункт должен был бы подождать своего времени, когда мы совместно со всем свободным миром заставим Путина выполнить хотя бы первый пункт Минских соглашений». Он напомнил, что юридически между первым и вторым чтением изменений в Конституцию не возможно внести правки в текст. «Мы стали заложниками внешних обстоятельств относительно внутреннего реформирования, приостановили реформу децентрализации», - сказал Парубий

«И я дал поручение юристам, чтобы прорабатывали и искали механизм как из этой коллизии выйти», - отметил он.