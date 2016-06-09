Чат с политологом Юрием Якименко

11:00, 09 июня 2016
Политика
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9 июня, в 11.00, на сайте "Главред" состоится чат с заместителем генерального директора — директором политико-правовых программ Центра Разумкова Юрием Якименко.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке (http://glavred.info/chat/yuriy-yakimenko-370890.html).

Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

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