Ярош поддержал кандидатуру адвоката Корбана на довыборах в ВР в Днепре
Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош поддерживает кандидатуру адвоката Геннадия Корбана Оксаны Томчук на довыборах в Верховную Раду в Днепре.
Об этом инициатор движения "Державна ініціатива Яроша" (ДІЯ) написал в Facebook
"Выборы по Днепру. Рассмотрел возможность поддержки разных кандидатов. Есть несколько действительно достойных кандидатур. Я остановил свой выбор на Оксане Томчук", – цитирует Яроша "Украинская правда".
"Она одна из тех, кто вместе с нами вела борьбу с режимом Януковича, с первых дней войны активно включилась в поддержку добровольческого движения, предметно занимается правозащитной деятельностью", – пояснил он.
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По мнению Яроша, Оксана Томчук "придаст сил депутатам-государственникам в Верховной Раде".
Как известно, 27 мая партия "Украинское объединение патриотов – УКРОП" выдвинула кандидатов для участия в промежуточных выборах в Верховную Раду 17 июля – Оксана Томчук будет баллотироватьсяв округе №27 в Днепре (бывший Днепропетровск), где ранее прошел в парламент действующий мэр Днепра Борис Филатов.