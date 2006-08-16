”Наша Украина” гадает, кого дурит Янукович: Ющенко или Фрадкова

Народные депутаты из фракции “Наша Украина” негативно воспринимают сегодняшнее заявление премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА относительно статуса русского языка в Украине.

“Мне кажется, мы имеем дело либо с обманом российского премьера, либо с обманом украинского Президента и всего украинского народа со стороны ЯНУКОВИЧА”, - заявил народный депутат Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, комментируя заявление В.ЯНУКОВИЧА о намерении предоставить русскому языку в Украине статус официального, как только его коалиция получит конституционное большинство в парламенте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, он отметил, что подпись В.ЯНУКОВИЧА под Универсалом национального единства, “поставленная публично, на виду у всего народа, подтверждает и политические обязательства, взятые публично”. “Премьер, который не уважает украинского народа и не соблюдает слова, данного ему, будет иметь в Украине серьезные политические проблемы”, - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Он выразил надежду, что это все-таки “была в известной степени риторика, связанная с пребыванием ЯНУКОВИЧА в России”. “Хочется верить, что мы не станем свидетелями такого грубого обмана украинцев с его стороны”, - сказал народный депутат.

Другой народный депутат Украины из фракции “Наша Украина” Борис БЕСПАЛЫЙ выразил надежду, что В.ЯНУКОВИЧ в действительности хорошо понимает, что и близко не будет никакого конституционного большинства и официального статуса русского языка”. “Мне кажется, ЯНУКОВИЧ просто сказал ФРАДКОВУ то, что тому приятно было бы услышать, - сделал своего рода дипломатический реверанс”, - отметил Б.БЕСПАЛЫЙ.

Он напомнил, что, подписав Универсал национального единства, В.ЯНУКОВИЧ взял на себя серьезные политические обязательства. “Такие заявления характеризуют его как “настоящего” хозяина своего слова: захотел - дал, захотел - забрал назад”, - сказал Б.БЕСПАЛЫЙ. Он считает, что такая свободная трактовка собственных обещаний не может не повлиять на политическую репутацию - и Виктор ЯНУКОВИЧ должен об этом помнить”.

В пресс-службе “Нашей Украины напоминают, что в 12-м пункте Универсала национального единства, в частности, речь идет о “Всестороннем развитии и функционировании украинского языка как государственного и языка официального общения во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины – как основы самоидентификации народа и государства”.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Сочи В.ЯНУКОВИЧ пообещал окончательно урегулировать языковой вопрос в Украине после того, как у коалиции будет конституционное большинство в Верховной Раде (не менее 300 народных депутатов – УНИАН). «Сейчас в коалиции еще нет конституционного большинства. Но это не означает, что такого большинства не будет в этом или следующем году», - сказал премьер.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вопросы использования российского и других языков в Украине решаются в соответствии с Европейской хартией о языках национальных меньшинств. Кроме того, по его словам, в ближайшее время в парламенте будет рассмотрен специальный законопроект, который должен урегулировать вопрос использования языков в Украине.

Премьер также подчеркнул, что не отказывается от своих обещаний, которые давал избирателям во время парламентских выборов 2006 года.