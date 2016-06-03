В ООН подчеркнули, что на Донбассе не может быть выборов при отсутствии безопасности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве во время представления 14-го доклада о ситуации с правами человека в Украине.

"Я, несомненно, считаю, что это важная предпосылка. Без безопасности среды, которая позволяет всем чувствовать себя защищенным ..., не может быть каких-либо выборов", - подчеркнул Шимонович, отвечая на вопрос о возможности проведения местных выборов в отдельных районах Донбасса при отсутствии условий для безопасности людей.

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В то же время он заявил, что к полномочиям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека не относится вопрос о ведении переговоров или какой-то работы по проведению выборов.

Шимонович отметил, что в первую очередь вовлеченные стороны должны сами вести переговоры по этому вопросу.

Также он отметил, что для выборов, чтобы они рассматривались свободными и справедливыми, в первую очередь, необходимо иметь свободу для выражения альтернативных точек зрения, свободу для деятельности средств массовой информации, свободу собраний.

"Я считаю, что очень важно, чтобы эти гражданские и политические права были учреждены в контролируемых вооруженными группами районах", - подчеркнул Шимонович.