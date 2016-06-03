В ООН подчеркнули, что на Донбассе не может быть выборов при отсутствии безопасности
Помощник генерального секретаря Организации объединенных наций Иван Шимонович отмечает, что на Донбассе не может быть выборов при отсутствии безопасности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве во время представления 14-го доклада о ситуации с правами человека в Украине.
"Я, несомненно, считаю, что это важная предпосылка. Без безопасности среды, которая позволяет всем чувствовать себя защищенным ..., не может быть каких-либо выборов", - подчеркнул Шимонович, отвечая на вопрос о возможности проведения местных выборов в отдельных районах Донбасса при отсутствии условий для безопасности людей.
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В то же время он заявил, что к полномочиям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека не относится вопрос о ведении переговоров или какой-то работы по проведению выборов.
Шимонович отметил, что в первую очередь вовлеченные стороны должны сами вести переговоры по этому вопросу.
Также он отметил, что для выборов, чтобы они рассматривались свободными и справедливыми, в первую очередь, необходимо иметь свободу для выражения альтернативных точек зрения, свободу для деятельности средств массовой информации, свободу собраний.
"Я считаю, что очень важно, чтобы эти гражданские и политические права были учреждены в контролируемых вооруженными группами районах", - подчеркнул Шимонович.