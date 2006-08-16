Януковича в Сочи спросили, кто главнее: он или Ющенко
13:11, 16 августа 2006Политика
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Премьер считает главным не это
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что основной задачей власти является восстановление доверия населения, а не решение вопросов, кто главнее.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Сочи, отвечая на вопрос, какая должность в Украине – Президента или премьера – является более высокой.
«Не это главное, главное, чтобы росло доверие народа к власти», - сказал он.
Украинский премьер добавил, что на рост доверия, в том числе, направлены и такие двухсторонние встречи, как его сегодняшняя встреча с российским премьером Михаилом ФРАДКОВЫМ.
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