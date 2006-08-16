Янукович с Путиным попили чай и поговорили о жизни
12:20, 16 августа 2006Политика
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Об этом премьер сказал журналистам в Сочи
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется на серьезный разговор с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ о сотрудничестве двух стран.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский премьер сказал сегодня журналистам в Сочи.
«У меня состоялась встреча с ПУТИНЫМ вчера. И будет сегодня. Вчера мы спокойно обсудили ситуацию, как говорят, попили чай, поговорили о жизни», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Сегодня же, по его словам, после встречи с главой российского правительства Михаилом ФРАДКОВЫМ он надеется на более серьезный и предметный разговор с российским Президентом.
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