Янукович с Путиным попили чай и поговорили о жизни

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется на серьезный разговор с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ о сотрудничестве двух стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский премьер сказал сегодня журналистам в Сочи.

«У меня состоялась встреча с ПУТИНЫМ вчера. И будет сегодня. Вчера мы спокойно обсудили ситуацию, как говорят, попили чай, поговорили о жизни», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Сегодня же, по его словам, после встречи с главой российского правительства Михаилом ФРАДКОВЫМ он надеется на более серьезный и предметный разговор с российским Президентом.