Украина депортировала танцовщиков из Республики Того

Участники Международного фольклорного фестиваля "Калиновое лето на Днепре" из Республики Того депортированы.

Об этом УНИАН сообщили в оргкомитете фестиваля.

О своем участии в 7-м Международном фольклорном фестивале "Калиновое лето на Днепре", который открылся в Комсомольске Полтавской области, заявила делегация из 25 уроженцев Того.

По сообщению оргкомитета фестиваля, он получил кассеты с выступлениями коллектива и все соответствующие документы. Проблемы начались у гостей в аэропорту Борисполь, поскольку туда делегация прибыла не в полном составе. Часть их задержалась в Риме, который был промежуточным пунктом в маршруте творческого коллектива из Того, и должна была, по словам гостей, приехать позже. Билетов на обратную дорогу у гостей не было - по их словам, они были у тех членов делегации, которые отстали от них в Риме. Однако в обещанное время остальная часть делегации не прибыла, и поскольку Республика Того считается страной третьего мира, откуда и в Украину прибыло много беженцев, было принято решение депортировать их на родину, сообщили в оргкомитете фестиваля.

Делегация из Того прибыла в Украину 15 августа в 2 часа ночи, а была депортирована в тот же день в 23.00.

Как сообщал УНИАН, Международный фольклорный фестиваль “Калиновое лето на Днепре” будет проходить в Комсомольске Полтавской области с 15 по 21 августа.

Это мероприятие стало визитной карточкой Комсомольска и в этом году будет проходить уже седьмой год подряд.

Фестиваль “Калиновое лето на Днепре» официально включен в программу культурно–творческих мероприятий международной организации ЮНЕСКО секции СИОФФ.