Порошенко подписал закон о введении системы ProZorro при закупках в оборонной сфере

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время подписания Петр Порошенко заявил, что после длительной борьбы за законодательное урегулирование и реформирование процедуры закупок в Министерстве обороны наконец-то завершаются.

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Президент поблагодарил всю команду волонтеров в Министерстве обороны – авторов закона. В свою очередь один из авторов-разработчиков закона Татьяна Доманова заявила, что было очень сложно принимать этот закон, потому что Верховная Рада "не слышала. Всего шесть раз было провалено голосование, даже за включение в повестку дня".

Также Порошенко отметил, что "закон является оптимальным решением, которое сочетает специфику оборонных закупок с конкретностью, скоростью и главное – прозрачностью, которая означает подконтрольность расходов обществу".

По словам Порошенко, адаптированная к оборонной сферы система ProZorro "отныне получит окончательную прописку в Министерстве обороны". При этом он отметил, что электронные торги, которые впервые были презентованы в Администрации президента, и в прошлом году были лишь экспериментом, сегодня становятся обязательными на уровне закона для всех.

Порошенко обратил внимание присутствующих на вопрос приемки готовой продукции. "Качество – важный вопрос, и надо лишить возможностей недобросовестных поставщиков демпинговать, за счет этого выигрывать, а потом поставлять брак", - сказал президент, подчеркнув необходимость повышения ответственности таких поставщиков, включая уголовную.

Как отметил Порошенко, сегодня "делается все для того, чтобы убрать возможность неконкурентного обеспечения оборонной сферы". "Это касается не только ВСУ, но и Министерства внутренних дел, Службы безопасности, Национальной гвардии, пограничников, всех силовых подразделений", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада приняла закон, позволяющий сократить срок проведения государственных закупок для Министерства обороны и правоохранительных органов до 14 с 60 дней.

Президент Порошенко 17 февраля подписал закон "О публичных государственных закупках". Закон предусматривает распространение системы электронных закупок на базе платформы Prozorro на весь массив государственных тендеров, стоимость которых превышает 200 тыс. грн для товарных закупок или 1,5 млн грн для заказа работ. Распространение системы электронных закупок пройдет в течение 2016 года в два этапа: с 1 апреля - для центральных органов власти, с 1 августа - для других государственных заказчиков.