Решение G7 по санкциям против России принято по результатам переговоров с Украиной - Порошенко

Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Интер».

«В результате наших интенсивных консультаций, моего визита в Японию, интенсивных переговоров с нашими партнерами, со всеми партнерами по «Большой семерке», это привело к следующему – на этой неделе «Большая семерка» в Токио приняла решение не просто о продлении санкций против РФ, но и в случае обострения или в случае необходимости - и усилении указанных санкций против России, поскольку это единственный инструмент, который обеспечивает выполнение взятых Россией на себя обязательств», - заявил Порошенко.

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«Я чрезвычайно благодарен (странам «Большой семерки» - УНИАН) и считаю, что это наша победа», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 27 мая лидеры стран "Большой семерки" по итогам саммита G7 в Японии выступили с декларацией, в которой заверили, чтоготовы усилить санкции против Российской Федерации, в случае необходимости, за ее действия в Украине.