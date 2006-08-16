Фрадков ждет от Януковича реальных действий

Глав Правительства РФ Михаил ФРАДКОВ надеется, что Украина будет не только декларировать желание сотрудничать с Россией, но и совершать реальные действия для его развития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в начале встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в расширенном составе с участием министров двух стран.

«Мы с удовлетворением приняли высказывание о том, что отношения с Российской Федерацией будут приоритетными. При этом в России рассчитывают, что российский вектор будет не декларативным, а реальным», - сказав М.ФРАДКОВ.

Он отметил, что у сторон накопился ряд вопросов, требующих решения, в частности, это вопросы координации, вступления в ВТО, увеличение товарооборота, вопросы участия в ЕЭП, взаимодействия в ТЭК, вопросы самолетостроения, промышленной политики, транспорта и связи.

Российский премьер также заявил о том, что Россия ждет от украинской стороны кандидатур на представителей подкомитетом Экономического комитета межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.

«Мы готовы к конструктивной работе», подчеркнул российский премьер.