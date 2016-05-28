Путин рассказал, почему отпустил Савченко

Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

"Первая задача, которая в этой связи перед нами стояла, - вернуть в Россию двух российских граждан, находящихся на тот момент времени в местах лишения свободы в Украине. Никакого отношения к минским соглашениям это не имеет, потому что в минских соглашениях речь идет об удерживаемых лицах на Донбассе и в Украине, вывезенных с территории Донбасса", - сказал Путин.

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Путин рассказал, что вопрос помилования Надежды Савченко обсуждался с президентом Украины Петром Порошенко достаточно давно. При этом он отметил, что не мог принять такое решение, не зная мнения по этому вопросу близких родственников погибших якобы по вине Савченко журналистов.

"С ними встречался Медведчук Виктор Владимирович. После встречи с близкими родственниками погибших журналистов они написали мне письмо с просьбой о помиловании Савченко. Собственно говоря, это было основой", - рассказал глава российского государства.

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Путин заявил, что в деле возвращения пленных с Донбасса и из Украины еще предстоит немало сделать. "Я надеюсь, что это будет завершено. Я лично считаю, что эта работа должна быть завершена, и все люди должны быть освобождены", - заявил Путин.