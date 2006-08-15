Где Янукович?

Вечером во вторник в сочинской резиденции Владимира Путина "Бочаров ручей" открылась встреча лидеров стран ЕврАзЭС. Так называемый неформальный саммит ЕврАзЭС начался с рабочего обеда, на котором помимо Владимира Путина присутствовали президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и Армении. Роберт Кочарян участвует в работе саммита в качестве наблюдателя.

Ранее днем президент России уже успел провести переговоры с Кочаряном и Нурсултаном Назарбаевым.

Поскольку встреча планировалась как неформальная, прибывшие президенты за исключением Александра Лукашенко и самого Путина были без галстуков, отмечает агентство.

В среду лидеры ЕврАзЭС продолжат переговоры в рамках рабочего заседания.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с двухдневным визитом в город Сочи (Российская Федерация).

Программой визита предусмотрено участие премьер-министра Украины в рабочем ужине от имени главы правительства России Михаила ФРАДКОВА в узком кругу, а также присутствие на концерте мастеров искусств РФ для президентов стран – членов ЕврАзЭС.

16 августа украинский премьер планирует встретиться со своим российским коллегой с участием министров Украины и России, встретиться с Президентом Узбекистана Исламом КАРИМОВЫМ и Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.

Кроме того, 16 августа в Сочи украинский премьер примет участие в открытии сельскохозяйственной выставки Республики Таджикистан вместе с президентами стран ЕврАзЭС.